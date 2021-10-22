美國商務部周四（21日）稱，英特爾、英飛凌、SK海力士等企業相繼表態，將於限期內上繳相關數據，針對此事，晶圓代工龍頭台積電今（22日）表示，會在11月8日截止日前，將相關資料給美國。
距離最後期限僅剩不到1個月，美國商務部發言人透露，已經有企業表態願意提供數據，如英特爾、英飛凌、SK海力士和通用汽車等企業，都計畫提供相關數據，且商務部鼓勵其他企業跟進；針對此事，台積電回應指出，將會於截止日11月8日前，提交相關數據。
台積電表示，長期以來與所有利害關係人積極合作，並提供支持，克服半導體供應上的挑戰；展望未來，在複雜的供應鏈中，提高需求能見度，應較能避免未來出現此供應短缺現象，在這一共同目標下，台積電作為其中強而有力的合作夥伴，將持續採取行動來應對挑戰。
(時報資訊)
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