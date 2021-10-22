主計總處今（22）日發布就業統計指出，隨著疫情趨緩，商業活動恢復，9月就業人數續增，失業率更降至3.96％，這是自5月疫情三級警戒以來，首度降至4％的一個月。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，這項統計反映國內勞動市場持續改善，國內勞動市場受疫情衝擊，就業人數於5、6月共減少了22.3萬人，隨著疫情趨穩，7、8、9三個月已回升了11.6萬人。

從失業率而言，隨著就業人數回升，失業率逐步回降，自5月起連續四個月超過4％的失業率，於9月終於降至4％以下，不過，陳惠欣也表示，9月3.96％這個數字還是創了近五年同月最高，這反映勞動市雖已逐漸改善，但還沒有回到疫情前的水準。

陳惠欣表示，若疫情持續趨穩，商業活動持續恢復，第四季失業率可望續降，依過去五年統計，年底的失業率總會比9月再降0.1～0.2個百分點。

(時報資訊)