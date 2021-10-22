英特爾上季（10月2日止）營收受到上游供應短缺及中國打壓電玩產業影響，雖較去年同期成長5％但不如華爾街預期，再加上該公司預警短期內投資廠房將使毛利率偏低，導致股價暴跌10％。

英特爾股價在21日收盤上漲1％至56.00美元，但財報公布後股價在22日盤前下跌10％至50.39美元。

英特爾上季營收年增5％至192億美元，淨利68億美元。若排除英特爾賣給SK海力士（SK Hynix）的記憶體晶片部門營收，英特爾上季營收181億美元，不及華爾街預期的182億美元。

英特爾預期本季營收192億美元，也低於華爾街預期的194億美元。今年全年營收可望達到777億美元。

(時報資訊)