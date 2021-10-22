高雄城中城大火造成46人死亡，老舊公寓缺乏管理的問題亟需解決，內政部長徐國勇今日主持「老舊複合用途建築物建築、消防安全精進作為會議」，要求地方政府一個月內完成全國老舊複合用途建築物盤點造冊，3個月內完成荒廢雜亂建物等危險環境清理改善、公安消防稽查及救災演習工作。
徐國勇指出，為強制老舊危險建物成立管理組織，21日內政部務會報已通過「公寓大廈管理條例」修正草案，將儘速陳報行政院審查後，送請立法院審議，以保障國人居住及生命財產安全。
???內政部表示，為強化老舊複合式建物安全，今日會同經濟部、環保署、警政署及各地方政府消防、建管等相關單位召開研商會議，要求各地方政府於今年11月22日前，全面清查盤點全國所有老舊複合用途建築物，追蹤造冊列管。
針對老舊複合用途建築物，如有荒廢雜亂的樓層或空間，建築物所有權人應於2022年1月22日前，完成環境清理改善，排除所有危險因子；期間要求地方政府定期就「盤點納管、環境清理、稽查狀況及執行救災演練」的辦理情形回報中央，屆期仍未改善者，將依建築法及消防法規定開罰，倘現場無法進入，警察及工務機關亦會配合排除，維持秩序。
地方政府清查及稽查如有委託專業團體(機構)經費需求，將予以補助相關作業費用。
內政部指出，為加強停（歇）業或荒廢場所的公共安全管理，將依建築法第77條規定及消防法第6條規定，要求停、歇業或荒廢的建築物所有權人、使用人或管理權人，負起維護建築物合法使用與其構造及設備安全的義務與責任，自即日起將全面清查列管，強力執行公安及消防安全檢查。
同步啟動「消防法」修法，強制要求複合用途建築物內營業場所有停業、歇業等未使用情形者，仍應定期辦理消防安全設備檢修申報，以明確管理權人維護消防安全設備的義務，並強化複合用途建築物共同防火管理及整體避難訓練，更全面檢視消防法的罰責，提升妨礙消防安全檢查等之處罰，修正草案將儘速陳報行政院審查後，送請立法院審議，以保障民眾居住安全。
(時報資訊)
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