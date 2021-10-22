美國拜登政府最近面臨包括供應鏈危機與通膨居高不下等多項經濟挑戰，但馬上又將面臨另一道難題：究竟要不要提名鮑爾(Jerome Powell)連任聯準會(Fed)主席？

根據最新數據顯示，由於捲入炒股爭議，原本十之八九將獲得任命的鮑爾連任出現變數。根據網路交易所Predictit的最新預測，鮑爾明年獲得參院通過人事任命案的機率目前剩72％，儘管機率還是偏高，但較9月12日的90％已明顯跳水。

鮑爾任期到明年2月底屆滿，華府越來越多的民主黨大咖近來紛紛表態，呼籲拜登另派人選取代鮑爾領導Fed。

Income Research+資產管理公司資深基金經理人派克表示，「拜登比較屬於老派的政治人物，縱使黨內出現反對的意見，他基本上屬意提名鮑爾連任，鮑爾仍然還是競逐Fed下屆主席的領先者。」

不過，在Fed爆發炒股醜聞後，拜登不提名鮑爾的機率確實增加，可能出現與川普一樣的做法，另派人選出掌Fed。Fed前主席葉倫(Janet Yellen)首任任期屆滿後，川普並未提名她連任，而是提名鮑爾出任。

Fed多名高層相繼爆發炒股爭議，包括達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)與波士頓聯準銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)，捲入醜聞的兩名總裁前不久請辭下台。

民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)已要求就Fed官員涉嫌內線交易展開調查。此外，部份國會進步運動陣線議員也對鮑爾推動鬆綁大型金融機構的法規表示關切。

如果提名鮑爾的阻力升高，拜登不排除放棄鮑爾另覓其他人選。市場預期，假使拜登選擇放棄提名鮑爾連任，那Fed新主席人選可能由女性或非裔美國人出任的機率較高。

根據Predictit，除了鮑爾外，最有可能出任下屆Fed主席的是理事布蘭納德(Lael Brainard)，機率達23％，其餘人選還有Fed前理事拉斯金(Sarah Bloom Raskin)與亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提(Rapahel Bostic)。

(時報資訊)