為了緩和能源價格飆漲造成通膨壓力升高，韓國政府將暫時調低燃油稅和液化天然氣（LNG）進口關稅，具體內容將於下周公佈。
韓企劃財政部第一次官（副部長）李億遠22日在會議上表示，燃油稅下調的幅度、時間等將於下周公佈。
韓國液化天然氣進口關稅目前為2％。下調關稅可降低韓國天然氣公社的LNG進口價，有望緩解煤氣費上漲壓力。
韓國指標的杜拜原油價格本月已接近每桶84美元，高於9月的72.63美元。
由於農產與油品價格上揚，韓國9月消費者物價指數（CPI）年增2.5％，已連續六個月超過2％。10月預料將升破3％。
2018年11月，受美伊衝突加劇影響，韓國汽油售價曾漲到1690.3韓元/公升，因此韓國政府從2018年11月至2019年8月期間曾暫時調降燃油稅。而現今首爾市加油站的汽油零售均價已突破1,800韓元。
(時報資訊)
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