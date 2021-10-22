針對通膨升高議題，中央銀行22日在其官方臉書上PO文強調，以近三年平均，即2019至今年9月平均通膨率而言，仍低於1％，代表相當溫和不變，喊話「國內物價穩定，請民眾放心」。

央行表示，一般性物價如消費者物價指數（CPI）具「普遍」、「持續」與「顯著上漲」等特點，才稱為有通膨的現象。所以，如果只有部分商品價格短暫上漲，並不是所謂的通膨。

近月以來，台灣17項重要民生物資CPI年增率雖呈走高，至今年9月為3.31％。央行指出，但其占CPI的權數不大，影響相對有限，且油料費、運輸費及蔬菜價格上漲較高，今年1至9月合計使CPI年增率上升1.01個百分點，但價格上漲大致上受到短期因素影響，例如蔬菜價格上漲與豪雨成災等有關。

民眾對物價下跌較無感受，對物價上漲的感受則較深。央行解釋，今年台灣通膨率較高，1至9月平均為1.74％，也與去年物價下跌，造成比較基期較低有關，如果以近三年平均通膨率而言，仍低於1％，顯現相當溫和。

央行認為，台灣長期以來維持通膨率低而穩定的結構性主要因素，在於全球化與自動化等因素導致供給面成本下降、公共費率（水、電費）平穩、貨幣政策透明度高，及沒有政府債務貨幣化問題。且並未發生物價「普遍」、「持續」、「顯著上漲」的通膨現象，再以通膨預期長期持穩於2％以下，短期內這些有助物價穩定的因素應不至於鬆動。

根據主要機構預測對台灣今年CPI年增率的預估，不至於超過2％，央行說明，且明年將回降，通膨預期也在2％以下，即國內通膨率應無持續走升之虞。維持物價穩定是央行的主要職責，將持續關注國內物價走勢，掌握整體通膨發展，並採行妥適貨幣政策。

另行政院已指示副院長沈榮津督導跨部會「穩定物價小組」，除關注個別商品價格上漲是否有連鎖帶動的效應，並嚴防有人趁機囤積哄抬、操縱物價，確保民生物資供應無虞，加上今年電價不調整，且油電價格平穩機制已適時啟動，應有助降低通膨預期自我實現的可能性，達到穩定物價效果。

(時報資訊)