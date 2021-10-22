美晶片巨頭英特爾（Intel ）第三季（7~9 月）營收遜於市場預期，對於個人電腦晶片營收下滑2%，歸咎於全球晶片短缺，高層還示警，由於擴大支出，未來幾年公司毛利率可能下滑，受此消息衝擊，英特爾周五盤前股價暴跌逾9%，今晚開盤是否波及其他半導體相關個股，值得投資人小心應對。
英特爾公布第三季（7~9 月）調整後營收為181億美元，落後分析師預測均值182.4億美元；毛利率為57.8%、高於去年同期的56.5%；淨利年增54%，為70億美元；調整後每股盈餘為1.71美元，優於華爾街預期1.11美元。
第三季資料中心營收雖然增加10%來到65億美元，仍低於分析師預期的66億美元。英特爾指出，部分受到大陸雲端服務公司配合北京政府規定做調整所影響。
執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，PC市場需求仍然強勁，半導體短缺問題預料到2023年才能解決。他認為，目前是最壞時刻，明年首季將漸入佳境，至2023年市場供需才會回歸正常。
基辛格也示警，未來幾年公司毛利率可能下滑，主要原因是砸重金擴建晶圓廠，以及擴大資本資出。他強調，英特爾已經解決自身製造業務短缺問題，但電源管理和WiFi等其他晶片短缺，導致客戶的PC和伺服器無法出貨，進而減少對英特爾晶片的需求。
英特爾在法說會上提到未來展望，2022年營收至少將達740億美元，超出分析師預期的730億美元，但因擴大投資，2022年資本支出高達250~280億美元，並將逐年提高。英特爾預估今年毛利率為57%，但未來2~3年毛利率可能介於51%～53%之間，遜於分析師預估的56.2%。
英特爾周四股價上漲逾1%，收在56美元，然而財報利空一出，盤前股價重挫逾9%，最低來到50.83美元。
(時報資訊)
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