Google Cloud發表T2D實例的新效能指標，今年6月發表的T2D實例為Google運算平台（Google Compute Platform）虛擬機器（VM）系列中的首個實例。T2D虛擬機器獨家搭載AMD第3代EPYC處理器，發揮高效能Zen 3核心的優勢，在高效能運算應用中展現強悍效能。
使用AMD EPYC 7B13處理器的測試結果顯示，與其他領先的公有雲供應商的通用型虛擬機器相比，T2D虛擬機器在圖像處理、資料庫、影片編解碼器、編譯時間、壓縮和加密等測試中，為16 vCPU虛擬機器提供平均52％的效能提升，以及為32 vCPU虛擬機器帶來平均47％的效能提升。
Google Cloud延續EPYC的動能，近期發布了搭載AMD EPYC 7003系列處理器的GoogleCloud N2D虛擬機器預覽版，其性價比與前一代EPYC處理器相比，平均提高30％以上。
(時報資訊)
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