為了慶祝《最後一戰》系列邁入新世代，AMD推出AMD Radeon RX 6900 XT《最後一戰：無限》限量版顯示卡，是以《最後一戰：無限》主題風格設計的AMD旗艦顯示卡。
這款顯示卡有客製化的風扇罩，有著士官長的標誌性元素，包括反光的鍍金散熱風扇邊框、標誌性的117斯巴達呼號，以及士官長頭盔背後凸顯AI插槽的可塔娜藍光（Cortana-blue light）。
雖然Radeon RX 6900 XT《最後一戰：無限》限量版顯示卡並無發售，但玩家在未來幾週將有許多機會可以入手這款顯示卡。請持續鎖定AMD Radeon與Halo社群媒體以及Razer官網，以掌握更多有關即刻入手機會的訊息。
此外，從10月26日起，在參與活動的電子零售商與零售商購買指定款AMD Radeon與AMD Ryzen產品，AMD將送出一個月的PC版Xbox Game Pass，在《最後一戰：無限》發行當天玩家就能使用Game Pass立即暢玩。
(時報資訊)
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