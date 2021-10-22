大陸網路上21日傳出，陝西省榆林市部分煤礦有停產停銷，少數煤礦繼續漲價的情形。大陸國家發改委22日表示，經榆林市相關部門向相關煤礦逐礦核實，確認這是假訊息，所稱煤礦未停產停銷和繼續漲價。

發改委22日表示，發現上述訊息后，就要求陝西省有關部門組織調查核實，依法依規嚴肅查處，最終確認為假訊息，目前已報警，將調查發表資訊的機構與個人，依法嚴肅懲處。

發改委22日還表示，在當日上午召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業開會，研究制止煤炭企業牟取暴利、保障煤炭價格長期穩定在合理區間的具體政策措施。會議中強調，煤炭企業要自覺依法規範經營，合理制定價格；對違反現行制止牟取暴利規定的價格違法行為，將依法予以嚴厲處罰。

(時報資訊)