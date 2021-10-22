財政部表示，財長蘇建榮22日率財政部、中央銀行、行政院主計總處、金融監督管理委員會、國家發展委員會、外交部等出席APEC財政部長視訊會議，分享我國紓困振興政策，同時審慎財政管理，展現我國維持財政永續努力。

為兼顧紓困政策刺激經濟與財政永續，近年各國財政政策與預算管理面臨挑戰。2021年APEC財長會議由紐西蘭副總理兼財政部長Grant Robertson主持，APEC預期2021年經濟成長預期超過6％，惟各經濟體間具顯著差異，經濟復甦仍面臨風險，包含新變種病毒、疫苗接種率不足、通膨壓力、新供應鏈中斷與供給面限制等經濟風險。

為使用所有可用政策工具解決疫情負面結果，支持強勁、永續、平衡與包容性復甦，避免過早取消支持措施、對受影響最大之部門與工作者提供支援，及解決受經濟與社會影響最嚴重族群之危機。

宿霧行動計畫（CAP）為APEC財長程序10年期路徑圖，各國財長們對CAP下半階段（2021年至2025年）執行策略達成共識，同時也承諾促進租稅確定性與解決避稅及逃稅問題。

APEC財長會議也指出，各國財長樂見今年10月8日經濟合作暨發展組織（OECD）、G20討論定案全球最低稅負制方案，達到防止稅基侵蝕及利潤移轉包容性架構（BEPS）國際租稅目標。

我國財政部指出，今年財政部長會議討論議題主要仍圍繞在疫情與各國財政韌性，台灣財長蘇建榮於會中表示，台灣因應疫情多次增編特別預算，而今年一年以上公共債務未償餘額占當年度名目國內生產毛額（GDP）比率上升至29.6％，仍在可控制範圍內，具足夠財政空間。另穆迪等國際信用評等機構今年對我國信用評等或展望均調升或給予正向評價，肯定我國財政管理努力。

財政部強調，我國將持續積極參與APEC相關國際會議，與各經濟體及國際組織交流政策措施，尋求合作機會，積極推展財政外交，提升台灣貢獻度與國際能見度。

(時報資訊)