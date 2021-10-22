根據台灣證券交易所統計，22日加權股價指數收盤為16888.74點，較上周上漲107.55點，漲幅約為0.64％，台灣50指數較上周上漲34.87點，漲幅約為0.26％。產業別指數方面，漲幅以電子零組件類指數上漲3.60％為最大，跌幅以航運類指數下跌4.95％為最大。

本週集中交易市場總成交金額為1兆4052.52億元，成交金額前三名為第一名半導體類4816.24億元，占全體上市股票交易金額35.71％。第二名航運類，占全體上市股票交易金額14.19％。第三名電子零組件類，占全體上市股票交易金額11.41％。

10月22日全體上市公司市場總值為新台幣51兆9369.47億元，較上周（10月15日）市值51兆6087.68億元，增加3281.79億元，增幅約為0.64％。

(時報資訊)

#證交所 #加權指數 #電子零組件 #半導體 #航運

延伸閱讀