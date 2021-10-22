經寶精密（jpp-KY，5284）透過轉投資公司切入泰國電動摩托車市場，22日發表原型車，並將於2022年底量產，泰國將在2035年全採電動摩托車，經寶精密在市場萌芽階段就與泰國夥伴切入市場，有利於爭取泰國2,000萬輛電動摩托車市場大餅。
jpp-KY為金屬機密加工廠，航太營收比重原維持在20％以上，但受到疫情影響，認證速度緩慢，隨著泰國疫情步入尾聲，jpp-KY董事長鍾國松表示，航太訂單相較疫情之前，已經回流50％，透過轉投資公司IMOTOR切入泰國電動摩托車之後，期待2023年營運顯著成長。
鍾國松表示，泰國電動摩托車90％以上從大陸進口，這對泰國來說不是好事，今日發表的為原型車，獲泰國廠商好評，該台電動摩托車由泰國工程師自主研發，期許85％以上零件在地自製，泰國將在2035年將現有的摩托車全部汰換成電動摩托車，初估市場規模約2,000萬台，這個市場雖然剛萌芽，但是jpp-KY在最好的時間點切入。
jpp-KY昨（22）日宣布，攜手泰國機車製造商成立電動機車製造公司I-MOTOR，jpp-KY持股40％，偕同相關供應鏈成立泰國電動機車自製聯盟，與泰國政府共同召開發表會，宣示泰國機車生產在地化，並展示泰國第一台從設計、製造、組裝通通Made in Thailand的泰國自製國產電動機車的原型車，計畫將在明年底開始進行量產。
據了解，I-Motor集團旗下有三間公司，分別是I-Motor行銷、I-Motor製造以及I-Motor控股，由泰國經寶與主要合作夥伴-泰國機車製造商Newsomthai（NST）分別合資成立，經寶分別持有行銷（26％）、製造（31％）、控股（40％）的股份，其中I-Motor行銷和製造，主要負責電動機車的生產與銷售，I-Motor控股則是與泰國第二大加油站（Banchak）的子公司進行商業合作，搶佔電動機車電池交換站的商業版圖。
(時報資訊)
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