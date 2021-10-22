由於全球受到疫情影響，打亂產業供應鏈，經濟部22日宣布，未及時因應市場現況，決議太陽光電設置案件於108-110年取得同意備案，在費率寬限期內且於今年10至12月完工者，每度電外加費率0.2245元。

經濟部表示，國內太陽光電產業受COVID-19疫情持續影響，今年6月召開審定會決議今年下半年併網案場得適用上半年度較優費率，以減少國際原物料價格上漲衝擊，不過影響持續，加上國內疫情逐漸緩解下加速復工導致人工成本增加，致使整體建置成本上漲幅度超出預期，22日臨時召開再生能源躉購費率審議委員會，在兼顧躉購制度及設置目標的情況下，讓躉購費率能及時反映市場現況，引導廠商於今年依規劃期程完工。

(時報資訊)