大魯閣（1432）位於新竹大魯閣湳雅廣場預計明年引進日本蔦屋書店Tsutaya Bookstore，將是繼中環、潤泰新之後，成為日本蔦屋書店台灣第三家加盟主，預計斥資一億元打造450坪親子書店，且與甫開幕的岩盤浴有望掀起新話題，挹注明年營收成長新動能。
大魯閣2020年度拚出損益兩平，今年第二季遇疫情大爆發，旗下棒壘球場、親子遊樂園因防疫升級關關三個月，幾近少了一季營收，使上半年每股虧損1.15元；下半年期在疫情趨緩與振興券帶動下回補第二季虧損。
因疫情影響，大魯閣原定5月新竹湳雅廣場開出岩盤浴，延遲一季開出，近期開學前已見人潮回流，加上新竹店變更商業用地，有望擴增營業面積700坪，墊高新竹店營業規模將從現有6,800坪推升至7,500坪，因此引進蔦屋書店Tsutaya Bookstore等；目前全台蔦屋書店Tsutaya Bookstore包括中環於台北統一時代、台中展店，以及潤泰新於Citylink的松山、南港、內湖等展店，大魯閣新竹蔦屋書店將成為全台第六店。
大魯閣目前商場部分有台中大魯閣新時代購物中心、新竹湳雅廣場，台中店今年下半年力拚轉盈，而新竹店透過變更商業用地擴大營業規模，可望在明年助攻新竹店轉盈。至於運動休閒部分，包括棒壘球打擊場、保齡球館、卡丁車場與運動用品專櫃等總計21家，除了下半年隨疫情趨緩拚業績外，亦將朝24小時營業與數位經濟邁進。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：