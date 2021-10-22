大魯閣（1432）位於新竹大魯閣湳雅廣場預計明年引進日本蔦屋書店Tsutaya Bookstore，將是繼中環、潤泰新之後，成為日本蔦屋書店台灣第三家加盟主，預計斥資一億元打造450坪親子書店，且與甫開幕的岩盤浴有望掀起新話題，挹注明年營收成長新動能。

大魯閣2020年度拚出損益兩平，今年第二季遇疫情大爆發，旗下棒壘球場、親子遊樂園因防疫升級關關三個月，幾近少了一季營收，使上半年每股虧損1.15元；下半年期在疫情趨緩與振興券帶動下回補第二季虧損。

因疫情影響，大魯閣原定5月新竹湳雅廣場開出岩盤浴，延遲一季開出，近期開學前已見人潮回流，加上新竹店變更商業用地，有望擴增營業面積700坪，墊高新竹店營業規模將從現有6,800坪推升至7,500坪，因此引進蔦屋書店Tsutaya Bookstore等；目前全台蔦屋書店Tsutaya Bookstore包括中環於台北統一時代、台中展店，以及潤泰新於Citylink的松山、南港、內湖等展店，大魯閣新竹蔦屋書店將成為全台第六店。

大魯閣目前商場部分有台中大魯閣新時代購物中心、新竹湳雅廣場，台中店今年下半年力拚轉盈，而新竹店透過變更商業用地擴大營業規模，可望在明年助攻新竹店轉盈。至於運動休閒部分，包括棒壘球打擊場、保齡球館、卡丁車場與運動用品專櫃等總計21家，除了下半年隨疫情趨緩拚業績外，亦將朝24小時營業與數位經濟邁進。

(時報資訊)

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