【時報記者任珮云台北報導】環球晶(6488)公開收購Siltronic AG一案正在積極與相關主管機關配合其審查程序。環球晶圓目前已完成美國、新加坡、德國、奧地利、韓國、台灣反壟斷主管機關以及美國外國投資委員會之審查。
環球晶強調，儘管各國審查作業相對繁複，環球晶圓持續在收購Siltronic一案上與各國主管機關取得建設性進展，致力於2021年底前完成收購。
Siltronic日前公告，由於當局機關審查許可需花時間討論，與環球晶的合併可能會延遲完成。環球晶下午則表示，已獲得德國反壟斷主管機關審查通過。
(時報資訊)
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