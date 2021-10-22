砷化鎵、氮化鎵微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）及功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222）25日將以承銷價每股104.49元正式掛牌上市。
全訊2021年累積營收達6.8億元，年增47％；上半年毛利率54％、稅後淨利1.3億元，分別年增62％、165％，均創歷年同期新高，主要因防禦型武器專用的功率放大器出貨量逐步提升。第四季迎國防產品出貨旺季，公司整體營運可望再戰新高。
全訊是台灣目前唯一專攻第二代半導體砷化鎵（GaAs）及第三代半導體氮化鎵（GaN）製程相關高頻通訊產品整合元件廠（IDM）公司，目前擁有一座4吋晶圓廠，提供客戶上游晶圓設計、製造、封裝測試，到終端功率放大器（PA）模組及次系統等一條龍的產品服務，深耕國防及軍用領域超過20年，近期拓展至5G商用毫米波市場。
全訊多年來自行研發、提供政府國防相關單位及國際軍工產業客戶1GHz- 40GHz不同頻帶及傳輸速度的客製化功率放大器（PA）晶片、模組及次系統，目前砷化鎵與氮化鎵製程產品佔營收比重約1 : 1，估隨高頻國防軍工產品及5G毫米波產品出貨量增加，氮化鎵製程產品將可望持續提升，將有助產品組合進一步優化，挹注營收與獲利。
全訊表示，國防軍工產品的特點是標案規格嚴謹，認證及交貨期間長，公司國防用功率放大器（PA）具備可靠度高，不須預熱，抗雜訊能力極佳，使用壽命長，並通過攝氏100度高溫下，正常運作超過100萬小時的測試，產品分3～5年交貨及認列營收，公司目前國防相關訂單能見度已達2024年；國防軍工產品屬計畫性接單生產，高技術門檻的寡占市場，不受景氣影響，是公司營運穩健成長的一大助益。
全訊以國防規格技術跨足高階商用市場，其5G通訊小型基地台及低軌道衛星用的毫米波（mmWave）功率放大器，已對國內外一線客戶送樣測試。針對擴產計劃，二廠預計2022年第一季開始量產，在全產能量產後，公司總產能可望再增加一倍以上，整體營運規模可望再上一層樓。
(時報資訊)
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