【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周五公布的一項數據顯示，歐元區本月的商業活動成長放緩。供應鏈限制導致成本上升，企業面臨壓力；另外服務業也苦於掙脫新冠病毒的擔憂。
歐元區十月IHS Markit綜合PMI初值來到54.3，來到近六個月的低點，低於九月的56.2。路透曾預期會下滑至55.2。但讀數仍穩健地站在50榮枯線的上方。
IHS Markit經濟學家Chris Williamson表示，十月的急遽放緩代表著第四季將啟動自四月以來的疲弱擴張勢頭。儘管整體的經濟成長率仍高於長期的水準，但是疫情的干擾下，短期仍有下行風險。
新冠病毒導致的供應瓶頸，加上重型卡車司機的短缺，投入價格指數從70.9再上升到73.1，來到有該數據調查以來最高水準。
十月服務業PMI從56.4降到54.7，為四月以來低點，也低於路透調查預測的55.5。
企業招募員工的速度是近14年來最快速。就業指數從54.1升到56.0。
製造業活動依舊強勁，工廠PMI從九月的58.6僅小滑至58.5。但是衡量產出的指數從55.6降至53.2，為2020年6月以來的最低水準。
工廠所需原物料價格以創紀錄速度上揚，製造商雖然可以將部分成本轉嫁給客戶，但是無法轉移所有負擔。產出價格指數從70.4上升到72.3，為2002年末開始收集該數據以來最高水準。
Williams表示，商品與服務的平均銷售價格正以20多年來最快的速度上漲，將不可避免地在未來幾個月推高消費者物價。
(時報資訊)
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