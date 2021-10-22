【時報-台北電】合一(4743)「速必一」新藥(研發代號：ON101)通過墨西哥「促進傷口癒合外用製劑配方」發明專利。
合一今日接獲專利事務所通知，「速必一」新藥(研發代號：ON101)通過墨西哥「促進傷口癒合外用製劑配方」發明專利，專利證書號第385380號。「速必一」新藥已通過多項國際專利，但因新藥研發期長，一般新藥上市後經常面臨原有專利保護期屆滿，而喪失市場獨佔性。合一在「速必一」新藥配方上，提出具創新與療效科學性舉證，已於今年2月通過最大市場-美國之新專利許可，後續通過之國家為俄羅斯及墨西哥。
「速必一」新藥製劑配方專利，已提出全球各主要國家或地區之專利申請，專利保護期至2037-2038年，並可於新藥核准後，提出專利權期間延長最多5年。在本項專利保護期間，任何廠商均不得仿製「速必一」新藥。（編輯整理：葉時安）
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