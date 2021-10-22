【時報記者任珮云台北報導】央行公布9月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.224%，較8月的1.255%下降0.031個百分點，其中新承做購屋貸款平均利率1.346%再創歷史新低。央行表示，央行已在10月初召集行庫開會，提醒行庫落實授信風險定價原則，同時也呼籲投資人留意購屋風險。央行不樂見資金過度流向不動產。
9月5大銀行新承作房貸金額555.52億元，較上月增加120億元。央行經研處副處長蔡惠美表示，央行持續執行選擇性信用管制，希望維持金融穩定。
從六都買賣移轉棟數來看，9月六都的買賣移轉棟數月增都是正成長，年增則僅有台南市和高雄市是正成長。這是因為台南地區鄰近南科，而高雄有台積電設廠等剛性購屋需求。
六都的買賣移轉台北與新北市9月分別年減7.3%與20.6%，高雄市年增4.9%，台中、桃園年減17.6%及14.5%，台南年增4.2%%。蔡惠美分析，合計6都在9月買賣移轉棟數月增27.69%、年減12.2%，在疫情趨緩，買屋剛性需求回升。央行認為目前房市情況「還好」！
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：