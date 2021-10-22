【時報記者任珮云台北報導】央行公布9月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.224%，較8月的1.255%下降0.031個百分點，其中新承做購屋貸款平均利率1.346%再創歷史新低。央行表示，央行已在10月初召集行庫開會，提醒行庫落實授信風險定價原則，同時也呼籲投資人留意購屋風險。央行不樂見資金過度流向不動產。

9月5大銀行新承作房貸金額555.52億元，較上月增加120億元。央行經研處副處長蔡惠美表示，央行持續執行選擇性信用管制，希望維持金融穩定。

從六都買賣移轉棟數來看，9月六都的買賣移轉棟數月增都是正成長，年增則僅有台南市和高雄市是正成長。這是因為台南地區鄰近南科，而高雄有台積電設廠等剛性購屋需求。

六都的買賣移轉台北與新北市9月分別年減7.3%與20.6%，高雄市年增4.9%，台中、桃園年減17.6%及14.5%，台南年增4.2%%。蔡惠美分析，合計6都在9月買賣移轉棟數月增27.69%、年減12.2%，在疫情趨緩，買屋剛性需求回升。央行認為目前房市情況「還好」！

(時報資訊)