我國超市龍頭全聯實業，2018年在高雄岡山本洲產業園區投資9.8億元，打造自動化物流中心之後，20日再以13.8億元左右，得標同樣位於本洲產業園區內萬坪土地，將分2期投入共80億元，建置智慧化冷鏈物流中心，滿足消費者對新鮮冷藏及冷凍食品的高度需求。高雄市副市長羅達生與經發局長廖泰翔22日表示，高市府跨局處全力支持，加速投資落地。

高雄副市長羅達生22日表示，岡山本洲產業園區成立迄今逾20年，近年，高市府積極輔導業者朝向高階、高值及智慧應用領域轉型發展，也吸引全聯加碼投資深耕高雄，如今，「高雄岡山本州將成全聯在台最大、最完整的智慧物流園區」。

經發局長廖泰翔指出，為了推動岡山本洲產業園區資產活化，今年7月，經發局進行「管理及商業服務使用」的萬坪土地標售，吸引超市龍頭全聯以約13.8億元金額得標，21日正式核准全聯承購。

他說，全聯將分2期投入共80億元建置智慧化冷鏈物流中心，高市府也將媒合在地新創企業、農特產品與全聯合作，以大帶小開拓商機，將高雄的優質產品銷往全台各地。

廖泰翔表示，全聯的投資後續，經發局的「投資高雄事務所」將指派專案經理，全力協助，排除投資障礙、縮短建廠期程。

全聯22日表示，全聯一直以身為本土企業為榮，對台灣這塊土地懷抱感恩的心，始終秉持誠信理念，從產品、價格、品質、服務、體驗等各個層面，盡力滿足每位顧客需求。更不斷強化生活中心角色，除了持續在高雄積極拓店，也優先採購在地農產品上架販售，提供顧客最新鮮的產地直送商品。

全聯指出，近年生鮮、日配，是全聯成長最高的兩個類別，每年成長都達2位數以上，為滿足顧客消費需求，增加新鮮冷藏、冷凍食品的冷鏈製造、倉儲及配送是重要課題，也因此，選定岡山本州園區增建冷藏及冷凍空間，初期建築及樓地板面積超過萬坪要投資50億元，未來針對冷鏈所需軟硬體還要再投資約30億元，盼能達省力化、效率化及自動化等三大目標。

全聯指出，今年已陸續標下高雄前鎮、高雄岡山用地，將引進智慧物流帶動高雄物流產業升級，同時持續拓展門市據點，合計將新增超過千個就業機會，未來也會繼續與合作夥伴一起努力，為消費者帶來更多幸福感，「讓全聯成為全民的全聯」。

(時報資訊)