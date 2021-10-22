【時報記者郭鴻慧台北報導】jpp-KY(5284)(經寶精密)董事長鍾國松說，今年第4季因為材料供應不上，斷點很多，一下缺這個、一下缺那個，業績很難說得準，不過，2021年全年度表現將會優於去年度，2022年航太業務希望能回來，又接獲新客戶Microsoft訂單，整體來看，該會比今年好一點，期待2023年營運能夠往上更多。

泰國政府計劃在2035年時，全國都能使用電動機車，看好泰國電動車市場未來15年內將有2000萬的需求，經寶攜手泰國機車製造商成立電動機車製造公司IMOTOR，偕同相關供應鏈成立泰國電動機車自製聯盟。鍾國松說，泰國有90%的電動機車組裝的也好、零件也好都是大陸進口的，擔心未來泰國電動機車都只能進口，因此雙方合作期許未來有85%的自動車零件要由泰國來製造。

經寶轉投資IMOTOR今日發表泰國第一台全自製電動機車，鍾國松指出，這只是原型車，預估要到2023年首季才會販售，至當年的Q4月產量將達8000台，將利用現在到明年度的時間來開模組和組裝廠，也會詢問台灣廠商有無意願一起合作。

鍾國松表示，泰國電動機車前五年預計將會有65萬台的需求，現在選擇第一時間就進去，和泰國政府一起規劃又有補助，對公司十分有利。電動機車中馬達和電池最為重要，未來在電動機車方面，經寶所負的是電池充電站以及整個儀表板包括電路等。

(時報資訊)

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