【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.興泰(1235)：每股成交價48.4元，成交量60萬股，成交金額2904萬元。
2.台塑(1301)：每股成交價110.36元，成交量37萬8000股，成交金額4171萬6080元。
3.台塑(1301)：每股成交價110.01元，成交量38萬1000股，成交金額4191萬3810元。
4.儒鴻(1476)：每股成交價573.5元，成交量7萬5000股，成交金額4301萬2500元。
5.聯電(2303)：每股成交價57.65元，成交量48萬4000股，成交金額2790萬2600元。
6.智邦(2345)：每股成交價239.36元，成交量29萬8485股，成交金額7144萬5370元。
7.智邦(2345)：每股成交價239.28元，成交量29萬5515股，成交金額7071萬829元。
8.智邦(2345)：每股成交價237元，成交量58萬3000股，成交金額1億3817萬1000元。
9.廣達(2382)：每股成交價78.1元，成交量55萬1000股，成交金額4303萬3100元。
10.研華(2395)：每股成交價347.27元，成交量8萬5000股，成交金額2951萬7950元。
11.聯發科(2454)：每股成交價913元，成交量10萬股，成交金額9130萬元。
12.萬企(2701)：每股成交價11.9元，成交量1021萬9000股，成交金額1億2160萬6100元。
13.中租-KY(5871)：每股成交價242元，成交量56萬5000股，成交金額1億3673萬元。
14.中租-KY(5871)：每股成交價241.75元，成交量60萬股，成交金額1億4505萬元。
(時報資訊)
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