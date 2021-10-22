【時報-台北電】柏承(6141)110年現金減資換發股票案，減資基準日為10月27日，為強化資本結構及提升股東權益報酬率，柏承110年8月20日股東常會決議通過現金減資案，預計減少實收資本額1億2891萬4450元，銷除已發行股份1289萬1445股，業經台灣證券交易所股份有限公司110年10月14日台證上一字第1101805521號函申報生效在案。

　柏承原已發行普通股股份為1億2891萬4450股，每股面額10元，共計12億8914萬4500元。本次減資金額1億2891萬4450元，銷除已發行普通股股份1289萬1445股。每股退還股款現金約1元，發放至元為止，元以下捨去。減資後普通股為1億1602萬3005股，每股面額10元，共計新台幣11億6023萬50元整。

減資換發股票日程如下：舊股票最後交易日110年12月15日，舊股票停止在市場買賣日期自110年12月16日起至110年12月24日止，舊股票最後過戶日110年12月19日，減資換股停止過戶期間110年12月20日起至110年12月24日止。減資換發股票基準日110年12月24日，新股票上市買賣暨舊股票終止上市買賣日110年12月27日，自新股票上市日起，原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。現金減資退還股款發放日110年12月27日。停止過戶期間為12月20日至12月24日。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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