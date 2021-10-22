總統蔡英文上午出席「國立成功大學智慧半導體及永續製造學院揭牌儀式」，期待透過半導體學院的設立，以及產學界與政府的共同努力，把台灣打造成為亞洲「半導體先進製程中心」，持續提升台灣在全球產業鏈的關鍵地位。
蔡英文表示，自從美中貿易摩擦以來，加上疫情的影響，全球經濟情勢有很大的轉變。尤其車用晶片短缺等議題，讓全球的目光都注意到台灣的半導體產業，也再次證明台灣在全世界的產業鏈中扮演關鍵的角色。
她指出，台灣的半導體產業能有現在的成就，不只因為有業界、學界的努力，也要感謝業界不斷精進技術，而且持續投資，還有共同打造的基礎建設、穩定制度以及良好的投資環境。當然，還有最重要的，就是台灣卓越的人才。
台灣的半導體產業已經是世界頂尖，蔡英文期盼仍然要持續追求進步。尤其在全球經濟情勢變動的關鍵時刻，台灣要把握既有的優勢，提升研發水準，積極培育人才，成為半導體產業持續進步的原動力。
針對人才的投資，蔡英文指出，這就是台灣半導體最重要的戰略投資，而這就是「半導體學院」成立的目的。目前教育部已經核定4所半導體學院，今天揭牌的成大半導體學院，是4所當中第一個正式揭牌的學院。今年5月產學合作創新條例通過，就是希望鬆綁組織、人事等等過去的限制，用更有彈性的方式，匯集資源，培育尖端人才，提升重點產業的研發能量。
通過之後，第一個計畫就是成立半導體學院。透過這個計畫超前部署，培育更多高階科技人才，為台灣往後幾十年的半導體產業發展，打下最重要的基礎。
蔡英文指出，成大半導體學院已經獲得15家企業投注資金，進行產學合作，透過讓產業共同參與產學研發，可以大幅提升人才的素質及學習的效能。期待透過半導體學院的設立，以及產學界與政府的共同努力，可以把台灣打造成為亞洲「半導體先進製程中心」，持續提升台灣在全球產業鏈的關鍵地位。
除了半導體產業，蔡英文表示，成大在人工智慧、循環經濟及國防科技方面，都已經有非常堅實的發展基礎。相信未來，成大可以和沙崙、台南、橋頭等科學園區互相鏈結，形成南台灣最重要的科技產業走廊，持續帶動半導體產業以及整個大南方的創新和永續發展。
(時報資訊)
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