【時報記者莊丙農台北報導】南俊國際(6584)董事會通過現金增資案，近期已遞件申請，本次預計發行600萬股，每股發行價格暫訂35元～50元，也將過本次增資，引進策略性投資人，對外未來營運有所幫助。
南俊國際這次發行600萬股現金增資，預計募集2.1億元至3億元，其中，原股東認購或無償配發比例85％，每仟股可認購97.142857股，另外15％保留給員工認股。這次增資資金用途主要為償還借款，但也會引進策略性股東。
由於疫情驅動居家辦公、遠距教學興起，帶動全球伺服器及雲端資料庫需求大增，使得南俊國際伺服器零件出貨大增，另外，北美地區家電及工具櫃大廠受到疫後經濟復甦訂單暴增，今年營運明顯轉強。
公司上半年營收8.92億元，年增25.2％，稅後淨利0.16億元，年增1416％，較去年下半年轉虧為盈，每股盈餘0.31元。前9月營收15億元，超過去年全年14.56億元，今年全年有望回升到21億元水準。
(時報資訊)
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