【時報-台北電】彰銀(2801)公告公司參與台北市中山區長春段一小段764及764-1地號等2筆土地都市更新案營建工程費用。本案營建工程業已決標，由華熊營造股份有限公司以新台幣42.99億元承攬。彰銀本案權利價值比例為12.54326%，應負擔費用約5億3923萬4747元。
本案營建工程金額以工程契約實際簽訂內容為準。契約簽署人為本案代理實施者中國建築經理股份有限公司與華熊營造股份有限公司，雙方皆非為彰銀關係人。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
【時報-台北電】彰銀(2801)公告公司參與台北市中山區長春段一小段764及764-1地號等2筆土地都市更新案營建工程費用。本案營建工程業已決標，由華熊營造股份有限公司以新台幣42.99億元承攬。彰銀本案權利價值比例為12.54326%，應負擔費用約5億3923萬4747元。
本案營建工程金額以工程契約實際簽訂內容為準。契約簽署人為本案代理實施者中國建築經理股份有限公司與華熊營造股份有限公司，雙方皆非為彰銀關係人。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：