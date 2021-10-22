【時報-台北電】彰銀(2801)公告公司參與台北市中山區長春段一小段764及764-1地號等2筆土地都市更新案營建工程費用。本案營建工程業已決標，由華熊營造股份有限公司以新台幣42.99億元承攬。彰銀本案權利價值比例為12.54326%，應負擔費用約5億3923萬4747元。

本案營建工程金額以工程契約實際簽訂內容為準。契約簽署人為本案代理實施者中國建築經理股份有限公司與華熊營造股份有限公司，雙方皆非為彰銀關係人。（編輯整理：葉時安）

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