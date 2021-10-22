【時報編譯張朝欽綜合外電報導】恆大支付利息的消息，激勵市場買氣。恆指開盤不久穩居上風，半導體股更上揚1.3%。

　周五香港恆生指數收漲109.40點或0.42%，為26126.93點。國企股(H股)漲83.28點或0.90%，為9356.85點。

　中芯國際大漲4.7%，報23.15港元。外電消息指出，美國商務部在過去仍有批准供應商，對華為和中芯進行貿易出貨。

　中國恆大漲4.2%，恆大物業漲1.7%，復牌後連兩日大漲。媒體周五報導，恆大已於周四支付了即將到期的8350美元債息。恆大尚未對該消息發表意見。

內房股上揚，新城發展漲8.7%；融創中國漲8.4%；中國奧園漲7.8%。中央遏止房價，要推出的房產稅改革，日前傳出受阻，30個試點城市傳縮減到10個，消息持續推進內房股上揚。

　家庭電器股漲1.4%。海爾智家漲8%；海信家電漲4.3%；TCL電子漲2.54%。

(時報資訊)

#恆大 #恆指 #房產稅

主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
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Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
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費半指數
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日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
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南韓KOSPI
3006.16 -1.17(0.04%)
17:03
香港恆生
26126.93 +109.40(0.42%)
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上證指數
3582.60 -12.18(0.34%)
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深圳成指
14492.82 +47.96(0.33%)
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英國FTSE
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法國CAC
6755.09 +68.92(1.03%)
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德國DAX
15582.64 +110.08(0.71%)
18:31

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