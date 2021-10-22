【時報編譯張朝欽綜合外電報導】恆大支付利息的消息，激勵市場買氣。恆指開盤不久穩居上風，半導體股更上揚1.3%。
周五香港恆生指數收漲109.40點或0.42%，為26126.93點。國企股(H股)漲83.28點或0.90%，為9356.85點。
中芯國際大漲4.7%，報23.15港元。外電消息指出，美國商務部在過去仍有批准供應商，對華為和中芯進行貿易出貨。
中國恆大漲4.2%，恆大物業漲1.7%，復牌後連兩日大漲。媒體周五報導，恆大已於周四支付了即將到期的8350美元債息。恆大尚未對該消息發表意見。
內房股上揚，新城發展漲8.7%；融創中國漲8.4%；中國奧園漲7.8%。中央遏止房價，要推出的房產稅改革，日前傳出受阻，30個試點城市傳縮減到10個，消息持續推進內房股上揚。
家庭電器股漲1.4%。海爾智家漲8%；海信家電漲4.3%；TCL電子漲2.54%。
(時報資訊)
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