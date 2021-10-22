（頒獎人監察院長陳菊(左)頒獎，統一證券金融商品部副總蒲建亨（右）代表授獎。圖／統一證券提供）
統一綜合證券（2855）兩檔旗艦ETN-統一特選價值成長報酬指數ETN（020018）、統一特選台灣上市上櫃FactSet5G報酬指數ETN（020019）雙雙獲頒第18屆國家品牌玉山獎最佳產品類大獎；統一證券董事長林寬成表示，榮獲國家品牌玉山獎最佳產品殊榮是莫大的肯定，ETN是統一證券產品研發與技術創新實力的里程碑；嚴謹的指數編製概念、出色的績效表現與積極的投資人互動獲評審團肯定，往後在深耕台灣ETN市場會更加努力。
「統一特選價值成長報酬指數ETN」指數運用淨值股價比與股東權益報酬率，計算出成長價值指標（Growth Value Indicator，GVI），篩選出符合評量條件之30檔股票，採等權重加權。好處在於評估標準穩定，不受市場產業輪動影響，並且每一季定審，刪除本季股價漲多或股東權益報酬率落後的股票，納入股價被低估，下一季有望補漲的股票，因此。雖是被動投資，卻具備自動換股的主動式基金的精隨；自2020年7月28日發行以來，累積漲幅已超過103％。
「統一特選台灣上市上櫃FactSet5G報酬指數ETN」指數設計概念則出自業界績效獲公認的統一證券自營團隊，將其獨到的判斷及選股敏感度編製成指數，聚焦臺灣5G供應商在全球5G產業鏈裡不可或缺的獨特性；成分股完整涵蓋晶圓代工、IC設計、被動元件、PCB、記憶體及網路通信等台灣5G產業鏈的上、中、下游，單純集中無雜質，相較市場上同性質的5G指數純度更高，因此績效表現也更好。
統一證目前共發行九檔ETN，不僅檔數最多，投資的市場也最廣；除了台灣，還有香港、美國、日本、韓國等，產品線豐富，主題設計多元。除兩檔獲獎ETN，統一證券指出，另一檔統一亞洲半導體ETN也是自營團隊的心血結晶，ETN在台灣市場尚處發展前期，但是為追蹤指數商品最好的選擇之一，未來將持續努力，展現與投資人分享好商品的決心。
(時報資訊)
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