【時報記者任珮云台北報導】紡織產業中游紡紗業宜新實業(4440)，公布第三季財報，累計今年前3季營收為13.36億元，營業毛利3.36億元，營業利益2.79億元，稅前淨利2.91億元，歸屬母公司業主淨利為2.39億元，EPS達3.99元。今年前3季宜新獲利年增高達243%。

宜新主要從事彈性包覆紗及加工絲之研發、製造及銷售，其中彈性包覆紗營收比重佔56.3%，加工絲佔43.58%，其他特殊紗佔0.12%。該公司具備專業且豐富的紡織製造銷售經驗與技術，以自有品牌產品「魔術絲」供應全球各大品牌商，滿足客戶少量多樣化開發需求，更以複合彈性絲奠定業界領導地位，持續推升營運穩健成長。

宜新產品主要是內銷，占比達9成，因此不受今年海運塞港等困擾，公司在細丹尼數產品具有競爭力，毛利率也較高，在這波後疫情的休閒風中受到市場青睞。公司目前稼動率約8成左右。

宜新在台灣上市櫃同業包括遠東新(1402)、東隆興(4401)、宏益(1452)及聯發(1459)等，近期同業也都有朝向高附加價值產品轉型，例如細丹尼、客製化等特殊利基型產品。例如宏益近年來退出大宗規格的聚酯加工絲，轉型做高附加價值產品，研發多種特殊規格紗應用產品，但毛利率仍以宜新表現較為優異。今年前3季宜新毛利率為25%。

宜新自有品牌產品「魔術絲」具備彈性絲不易外露、相較傳統包紗30倍的高產能效率，以及100%全檢品質管制、高度客製化、交期快等特性，根據2020年台灣彈性包覆紗銷售值推估，宜新實業以32.81%市佔率，在國內市場彈性包覆紗位居市佔第一，展現能為客戶創造多樣化、高品質與差異化的優質產品定位。

(時報資訊)

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