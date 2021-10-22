台股22日續作區間震盪整理，盤中回測16,800點關卡後，買盤再度湧入支撐，終場台股再以平盤附近位置作收，成交金額縮減至2,815億。目前多空依舊拉鋸互不相讓，短線在各均線逐漸壓縮糾結下，台股將續作三角收斂型態。

外資現貨賣超9億，期貨淨空單增加至20,002口。自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為100餘口，買權賣權OI增量相當。周選方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。

群益期貨指出，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性態勢，月、周選中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股近日呈現上下影線整理，目前在支撐壓力逐漸靠攏下，短線台股仍以區間格局看待。

(時報資訊)

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