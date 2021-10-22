（鴻華先進電動巴士Model T現身高雄，搶先體驗北基旗下電動車充電站 「TAIL特爾電力」快充服務。圖／北基提供）

北基（8927）電動車充電站營運出新招。北基表示，鴻華先進日前亮相的電動巴士Model T，22日現身高雄，搶先體驗旗下電動車充電站 「TAIL特爾電力」快充服務，象徵宣示投入電動巴士快速充電樁布局。

北基指出，鴻華先進Model T電動巴士未來通過交通部審驗後，明年有望在高雄營運，而北基將充分發揮專業優勢及整合集團內資源，提供符合電動巴士營運需求的充電方案；與同為三地集團旗下高雄客運與鴻華先進三方合作，響應政府共同推動低碳公共運輸，朝綠色家園邁進。

北基以經營加油站業務為主，迄今已有60座加油站營運。近年布局綠能產業，在充電領域攜手台達電及聯樁科技雲端管理技術，軟硬體整合加上本身具有專業場域開發能力，有利解決客運業者轉換電動巴士所面臨充電基礎設施的場域建置複雜痛點。

北基強調，旗下特爾電力充電站採用全球電源供應器產業龍頭台達電子設備，導入新一代DC City Charger 100kW直流快速充電樁，利用大功率、雙槍同步輸出的高規格性能，提供電動巴士在4小時內補足電力。每日路線里程平均150公里計算，透過EMS管理充電時間，利用晚上或離峰時間充電一次4小時，即可從早上頭班車開始到末班車為止，均無須在日間停下來充電，符合客運業靈活調度需求。

北基認為，充電設備並非求快，而是透過適當的電力管理才得以於成本控制及營運效率獲得平衡。除展開與鴻華先進的Model T電動巴士合作協商外，三地集團旗下高雄客運、嘉義客運、台南府城客運及台東普悠瑪客運，合計近七百輛車子，也已規劃逐步更換為電動巴士，為低碳生活和綠色家園盡心力。

(時報資訊)

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