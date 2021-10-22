中國證券時報報導，陷入嚴重財務危機的恒大集團，21日支付了一筆9月23日即到期、金額8350萬美元（新台幣約23.3億元）的公開巿場美元債利息。

根據報導，這筆款項匯入債權人共同委託的花旗銀行帳戶，將於23日為期1個月的寬限期滿前，支付給這批債券的各個持有人。

但恆大集團面對包括紐約時報在內的媒體查證，並未對此發表任何意見。而債權方的委任律師，也拒絕評論此事。

綜合中國財經媒體報導，恆大給付的上述金額只是利息，因此債務的本金「不會是一個小數目」。但這筆債務本金與恆大總積欠的人民幣1.97兆元（新台幣8.6兆元）相比，應該不是最大的一筆債款。

報導分析，恆大這次雖然償還了一大筆利息，化解違約危機，但並不代表已經走出困境。目前來看，恆大已經處於「非常被動的狀態」，基上本已經沒有了收入來源，只能靠變賣資產、子公司獲取資金，維持營運並償還欠款。

恒大9月間出售了盛京銀行17.5億股的股份，取得人民幣99.93億元資金。但日前擬將恆大物業股權售予合生創展、成交金額達200.4億港元（新台幣874億元）的交易案，卻告失敗。這項成交案一度被視為恆大起死回生的救命稻草。

而在未來幾天和幾週內，恒大還面臨著其他幾筆債券支付的最後期限。

紐約時報報導，瑞格律師事務所（Ropes & Gray）駐香港合夥人安德森（Daniel Anderson）表示，恒大需要獲得資金才能開展業務，如果公司找不到錢支付未來的款項，恆大仍有違約風險。

安德森指出，違約將使恒大那些違約債券的持有人有權提出催還要求，這可能會引發更多其他債券和債務的違約。（編輯：繆宗翰）1101022

(時報資訊)