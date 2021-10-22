【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】22日傳出，日本軟體銀行正計畫將旗下在巴黎的機器人生產部門，打包出售給德國機器人大廠United Robotics Group(URG)。至於軟銀會不會戀棧，持續擁有部份生產機器人股份，目前也還不得而知。
背後有德國工業機器手臂製造商Hahn撐腰的URG於10月時，成為軟銀銷售量不佳的機器人Pepper與Nao，在歐洲的總經銷商。除了販售小型的人形機器人Pepper與Nao之外，URG還有賣可以與人類一起在工廠作業的工業機器人，像是附有平板電腦的機器人手臂Sawyer等。
早在6月路透社就有報導，軟銀已停止生產Pepper並大幅裁員全球機器人業務。據悉，330位員工中約有一半被裁掉的是在法國。至於有些員工因士氣低落因而辭職，也讓軟銀趕緊招兵買馬填滿其核心業務之職缺。
路透社指出，法國軟銀工程師其實一直在秘密開發一種叫做Plato，以服務為主的機器人。
對於以上報導，URG拒絕評論。軟銀則表示，還沒放棄機器人Pepper業務。
(時報資訊)
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