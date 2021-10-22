【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)今(22)日宣布已通過國家通訊傳播委員會(NCC)5G SA(Standalone，獨立組網)系統審驗，為國內首家通過官方審驗的電信業者，可提供真正的SA服務。
台灣大技術長郭宇泰指出，5G發展自NSA邁向SA，在網速上，如同將普通跑道升級為專業賽道，網路可以跑得更快、更順暢；但更重要的是，SA可以讓5G提升為一個十項全能的比賽，不只是「跑得快」的單一維度，還需要運動員展現耐力、爆發力或技巧，透過SA解鎖5G完整功能，呈現即時反應、高效能、海量鏈接等多維度的新應用，不僅在消費端如雲端遊戲體驗將更顯著提升外，更能進一步帶動更多元的5G垂直應用服務，為台灣整體環境創造更多價值。
5G初始以NSA(Non Standalone，非獨立組網)網路架構問世，其5G無線接取網路NR(New Radio)依存於4G LTE核心網路，有助5G服務迅速進入市場，而SA是真正純5G的核心網路，降低既有4G架構所造成的延遲和限制，超越現行NSA服務，更能提供低延遲、行動邊緣計算、網路切片等速率以外的新類型網路服務。
依據GSA公布的最新資料，目前全球僅12個電信營運商於9個國家提供SA商用服務，台灣大哥大繼7月獨步全球，聯手聯發科(2454)、諾基亞結合700MHz、3.5GHz頻段，在實驗室外成功完成SA 5G載波聚合測試後，又協同諾基亞於8月完成5G SA建置，現在更成為台灣第一個通過官方SA審驗的電信公司。
台灣大商務長吳傳輝表示，隨著台灣大5G SA架構建置完成，後續將積極攜手企業用戶，透過專屬5G基地台與台灣大核心網路服務，開發多樣性的5G相關垂直應用服務，開創更多商機。
(時報資訊)
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