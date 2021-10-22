美股科技股重啟攻勢，台股22日開高後在平盤上下震盪收小黑，外資有進有出並微幅賣超台股，但新台幣延續偏升走勢，不脫近日區間，終場收在27.902元兌1美元，升值1分，台北外匯經濟公司成交量7.45億美元。
新台幣同步收周線，本周累計升值1.25角或0.45％，周線連二漲。外匯交易員指出，美股道瓊陷入區間整理，但科技股攻勢延續下，主要亞股漲跌互見，台股欲振乏力，「萬七」（17,000點）關卡前反壓仍在，最後微跌不到1點至16,888點，新台幣偏升走勢，約在前一個交易日的區間整理不變。
外匯交易員表示，外資22日雖微幅賣超台股新台幣9億元，但本周累計仍加碼台股逾新台幣150億元，在匯市偏匯入，加上國際美元回檔整理，激勵新台幣升破28元。隨月底愈來愈近，出口商拋匯作帳需求陸續進場，將提供新台幣支撐，短線預料將暫維持27元常態。
(時報資訊)
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