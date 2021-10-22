上海出口貨櫃運價指數SCFI進入關鍵10月陷入戲劇性盤整，22日最新報價SCFI綜合指數下滑0.1％，連兩周下跌，唯美西線逆勢上漲2％，其餘主要航線仍處於下行走勢，包括美東線下跌1.5％、歐洲線下跌0.3％。
法人認為，本周運價小跌，10月來陷入盤整的運價仍維持在高水位，貨櫃航運市場第四季營運仍可期。
最新一周SCFI綜合指數下跌4.68點、至4,583.39點，跌幅0.1％，其中美西線每40呎櫃上漲124美元、至6,343美元，周漲幅1.99％，是主要航線中唯一上漲者。
此外，歐洲線每20呎櫃下跌21美元、至7,666美元，周跌幅0.3％；地中海線每20呎櫃運價下跌39美元、至7,335美元，周跌幅0.5％；美東線每40呎櫃下跌156美元、至10,544美元，周跌幅1.5％。
(時報資訊)
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