證交所今（22）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過中國信託投信申請「ICE FactSet電池與儲能科技指數（ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index）」資格認可。
證交所表示，根據送件資料顯示，「ICE FactSet電池與儲能科技指數」，由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。是自中國、香港、日本、韓國、台灣及美國上市之普通股股票、ADRs或GDRs中選擇符合市值及流動性標準之股票，再透過FactSet之RBICS產業分類及供應鏈關係資料庫，篩選出電池儲能科技及電池材料與技術領域之公司，旨在反映電池相關企業之整體表現，現有成分股計30檔。
證交所表示，目前上市ETF總計125檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。
(時報資訊)
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