【時報記者莊丙農台北報導】上海航交所公布最新SCFI綜合運價指數，雖然連續第二周下跌，但本周僅回檔4.68點，微幅下跌0.1％，來到4583.39點，各主要航線中，美西線出現上揚124美元，美東及歐洲運價持續下滑。
SFI綜合指數相較前一周接近持平，為4583.39點。遠東到美西線每FEU(40呎櫃)運價本周彈升，一周上漲124美元，來到6343美元，漲幅2％，也逼近10月上旬創下的6371美元新高。
美東線則連四跌，每FEU(40呎櫃)下跌156美元，跌幅1.5％，來到10544美元。歐洲線也是下滑，每FEU(20呎櫃)報價7666美元，下跌21美元，跌幅0.3％。
亞洲線本周大部分都是持平，僅東南亞小幅回挫，每TEU運價961美元，下跌2美元，跌幅0.2％。
法人認為，大陸多數已恢復正常供電，工廠都在加速生產，東南亞也因為疫情後加速趕工，亞洲區第4季出口貨量可期。另外，歐美持續回補庫存，即使美國加班作業，但消化量有限，全球準班率持續在低檔徘徊，第4季運價還是在歷史高檔震盪。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：