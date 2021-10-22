【時報記者莊丙農台北報導】上海航交所公布最新SCFI綜合運價指數，雖然連續第二周下跌，但本周僅回檔4.68點，微幅下跌0.1％，來到4583.39點，各主要航線中，美西線出現上揚124美元，美東及歐洲運價持續下滑。

SFI綜合指數相較前一周接近持平，為4583.39點。遠東到美西線每FEU(40呎櫃)運價本周彈升，一周上漲124美元，來到6343美元，漲幅2％，也逼近10月上旬創下的6371美元新高。

美東線則連四跌，每FEU(40呎櫃)下跌156美元，跌幅1.5％，來到10544美元。歐洲線也是下滑，每FEU(20呎櫃)報價7666美元，下跌21美元，跌幅0.3％。

亞洲線本周大部分都是持平，僅東南亞小幅回挫，每TEU運價961美元，下跌2美元，跌幅0.2％。

法人認為，大陸多數已恢復正常供電，工廠都在加速生產，東南亞也因為疫情後加速趕工，亞洲區第4季出口貨量可期。另外，歐美持續回補庫存，即使美國加班作業，但消化量有限，全球準班率持續在低檔徘徊，第4季運價還是在歷史高檔震盪。

(時報資訊)