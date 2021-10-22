【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周五開高。債務累累的中國恆大意外地支付了利息，激勵了全球股市；另外萊雅(L'Oreal)強勁財報和科技股的上揚，也為投資人信心提供進一步的支撐。
周五泛歐Stoxx 600指數早盤漲2.25點或0.48%，為471.96點。就在距離正式違約還有幾天的時間，房地產開發商恆大支付了美元債券利息，該消息也激勵了亞洲股市。但是據了解，這僅只是利息，後面還有本金的償還。
歐股的個人和家庭用品股，以及科技股領漲，皆上漲約在0.7%。
法國化妝品集團萊雅大漲5.4%。在中國市場推動下，包括碧兒泉、YSL等品牌的萊雅上季營收增加5.4%。
瑞典的衛生用品商愛適瑞(Essity)大漲5.2%；該公司新設定較高的銷售目標。
雷諾汽車跌1.2%。由於晶片短缺，該公司稱今年產量的損失將遠超過先前預期。
瑞典金屬礦業公司Boliden跌5.4%。在高成本和銷量下降的壓力下，該公司第三季營業利益表現劣於市場預期。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：