賺股息還要賺價差！元大高股息ETF（0056）22日除息首日獲投資人青睞，成交量爆出14.9萬張，創歷年除息後最大量，推升成交金額改寫掛牌以來新高，股價終場上漲0.78％，收在30.84元，填息行情開門紅。
此外，0056在盤中零股交易熱度不僅除息前旺，除息後更是火熱，小資族把握除息後相對低價機會買進零股，22日盤中零股成交量飆出190.48萬股，連3個交易日登上零股交易榜首。
事實上，0056在除息前已吸引市場關注，連續淨申購「買了就不賣」坐等領息。同時，也有一派投資人是等待除息後增持，雖沒有參與除息，但以除息後的較低價買進，不僅布局填息行情，以較低成本持有也有助未來長期的配息率表現。
以22日的交易狀況觀察，單日成交量14.9萬張，為歷年除息後最高、單日成交金額45.7億元，以及零股成交股數皆改寫0056掛牌以來新高，顯示投資人頗為看好填息行情與長期高配息率。
進一步從歷史數據來看，0056自2007年成立以來經過多次股市多空循環，持續繳出穩定的配息、填息成績，每年約提供4％至5％的高配息率，平均僅花79個交易日完成填息，近三年隨著台股表現亮眼，平均填息天數更縮至52天，並在2020年創下最快28天填息達陣紀錄。
(時報資訊)
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