【時報-台北電】行政院主計處今日公布9月失業率3.96%，為繼7、8月連兩月下降後，持續第三個月下降。

9月失業率3.96%，月降0.28個百分點，經季節調整後失業率為3.92%，較上月亦降0.16個百分點。主計處指出，隨國內經濟活動回穩，9月就業人數1,141萬7千人，月增1萬8千人或0.16%。9月失業人數47萬1千人，月減3萬4千人或6.71%；非勞動力人數為828萬5千人，月增7千人或0.08%；勞動力參與率58.93%，月降0.05個百分點。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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