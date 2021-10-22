【時報記者任珮云台北報導】金融市場自下半年以來震盪幅度加劇，讓股債皆能布局的相關資產受到投資人青睞，其中，股債兼具、具有跟漲抗跌特性的跨國投資股債平衡組合型基金，不僅下半年規模不減反增超過一成，若統計今年迄今的規模更是大增逾三成之多。
在基金中，兼具股債投資的基金類型有三：一、組合型-跨國投資(平衡型)。二、債券股票平衡型-跨國投資。三、多重資產型-跨國投資。這三類的共同特點是都有股票和債券資產，組合型是投資股票與債券的「基金」，平衡型是直接投資股票與債券，最大的差別在此；至於多重資產類型可以持有股票、債券，但同時還可以持有其他像是可轉債、另類資產等等的，各基金不一。
根據投信投顧公會資料顯示，跨國投資股債平衡組合型基金今年來的規模增幅高達30.58%，下半年來的成漲幅度也達10.17%，相較跨國平衡型基金同期規模縮水-4.47%、-5.95%，更加凸顯跨國投資股債平衡組合型基金的抗震能力，且即使遇到8月開始明顯增強的市場震盪逆風，跨國投資股債平衡組合型基金單月規模仍維持正成長，推升整體基金規模截至9月底來到1181.89億元。
保德信投信表示，跨國投資股債平衡組合型基金因為採取股債各半的投資策略，透過多元持債與參與股市投資兩大優勢，不僅能掌握股債市場的投資契，又因為債券部位讓基金具有攻防兼具特色，因此不論市場景氣循環走向哪一個階段，該類基金都能藉由調整股債比率來因應。
保德信多元收益組合基金經理人莊禮菡指出，近期的市場波動，主要是對於通膨的隱憂，隨著各國經濟接棒復甦，IMF預期今年全球GDP將以5.9%的增速持續擴張，看好經濟動能與就業市場持續好轉，市場共識聯準會縮減購債時程最有可能落在11至12月之間，升息則可能提前至2022年底啟動，然而近期供需失衡的缺櫃塞港，以及產業供應鏈中斷現象，不僅加深通膨壓力，急速走揚的長債殖利率，亦加深逆風因子，使近期市場波動幅度擴大。
莊禮菡表示，事實上，全球整體經濟仍往良性發展，以美股企業為例，美國第三季的企業財報可望為市場注入暖流，根據Refinitiv的預估，S&P500企業第三季盈餘可望較去年成長近三成之多，顯示成熟國家已走出疫情陰霾，邁入強勁復甦，不僅將帶給企業基本面強力支撐，債券價值也將同步提升。
(時報資訊)
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