【時報-台北電】AES-KY(6781)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告110年9月營收10.51億元，稅前淨利2.84億元，本期淨利2.21億元，每股盈餘2.58元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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