【時報記者張漢綺台北報導】信邦(3023)第3季稅後盈餘為6.61億元，季增3.78%，創下單季歷史新高，累計前3季每股盈餘為8.09元，由於第4季進入傳統淡季，且大陸供電問題導致供應鏈情況不明，信邦預估，第4季將依往年趨勢較第3季下滑。

傳統旺季來臨，信邦第3季業績攀頂，第3季合併營收66.79億元，季增4.53%，年成長13.24%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率25.5%，較第2季減少0.29個百分點，較去年同期減少0.33個百分點，營業淨利7.78億元，較第2季成長0.49%，較去年同期減少3.65%，單季稅後盈餘6.61億元，季增3.78%，年成長6.53%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.83元。

信邦表示，第3季合併營收較第2季成長4.53%，營業淨利僅成長0.43%，主要是因消費性產業之毛利率較第2季減少1.12個百分點，致使合併毛利率較第2季減少0.29個百分點，且6月進行調薪作業及運輸費用增加，導致合併營業費用較第2季增加5.86%；至於第3季合併營收較去年同期成長13.24%，稅後盈餘僅較去年同期成長6.53%，則是因為風電產業毛利率較去年同期減少1.9個百分點，且台幣、人民幣的升值，致使毛利率較去年同期減少0.33個百分點，加上運輸費用大幅上漲、業務開發費用增加、人員擴增，造成營業費用率增加1.71個百分點。

信邦前3季合併營收190.61億元，較去年同期156.70億元成長21.64%，創下歷年同期新高，合併毛利率25.77%，較去年同期減少0.18個百分點，營業淨利23.13億元，較去年同期成長13.6%，稅後盈餘18.84億元，較去年同期16.56億元成長13.79%，亦是歷年同期新高，每股盈餘8.09元。

信邦表示，前3季合併營收較去年同期成長21.64%，稅後盈餘僅較去年同期成長13.79%，主要是因風電產業毛利率較去年同期減少0.75個百分點，台幣、人民幣升值及原物料成本上漲等不利影響，致使合併毛利率較去年同期減少0.18個百分點，且營業費用因人員擴編及薪資調整，運輸及業務開發費用的增加，營業費用率較去年同期增加0.68個百分點。

由於進入傳統淡季，且大陸供電問題導致供應鏈情況不明，信邦預估，第4季將依往年趨勢較第3季下滑。

(時報資訊)

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