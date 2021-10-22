日盛投信22日表示，根據統計至10／21， S&P500企業中已有21.8％公布財報，其中82％EPS優於預期，近期台股盤面震盪雖有加大情況，然在美企財報普遍表現良好，S&P500再創新高，支撐美股走揚，有助穩定台股市場情緒，接下來台股重量級電子股法說會下周即將密集登場，第四季是否有旺季效應，將是影響大盤關鍵。 日盛MIT主流基金研究團隊指出，美股企業財報利多，科技股領漲，台股電子股成交比重上升，帶動指數反彈，台股進入高檔震盪，在主流股輪流發動攻勢下，可望為強勁的中期反彈，台股朝季線反彈指日可待。台灣9月份外銷訂單擴張力道意外增加，強勁的訂單成長力道有望支撐未來幾個月台灣企業的營收表現，此外，主計處預估2022年，GDP可望維持在3.69％的成長力道，連3年突破3％，基本面因素將對台股帶來支撐效果。
日盛MIT主流基金研究團隊表示，產業方面，電子股關注供不應求的半導體供應鏈、iPhone為主的5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等；傳產股關注股價低估的鋼鐵族群、運動休閒等族群。根據供應鏈訪查級機構研調，受惠終端需求維持高檔，目前半導體產能尚無法完全滿足需求，預期整體供不應求趨勢仍將延續至2022年，長期成長主要來自車用、資料中心、5G及工控，看好半導體產業長期發展。
(時報資訊)
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