上品（4770）及洋基工程（6691）初次上市（IPO）現金增資案，已於今（22）日申報生效。
上品IPO上市案由元大證券主辦，每股公開承銷價格暫訂166元，今日在興櫃收盤成交參考價為223.5元小漲0.01％，收盤成交均價222.82元；洋基工程上市案由富邦證券主辦，每股公開承銷價格180元，今日在興櫃收盤成交價為235.5元小跌0.64％，收盤均價為236.72元。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
上品（4770）及洋基工程（6691）初次上市（IPO）現金增資案，已於今（22）日申報生效。
上品IPO上市案由元大證券主辦，每股公開承銷價格暫訂166元，今日在興櫃收盤成交參考價為223.5元小漲0.01％，收盤成交均價222.82元；洋基工程上市案由富邦證券主辦，每股公開承銷價格180元，今日在興櫃收盤成交價為235.5元小跌0.64％，收盤均價為236.72元。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：