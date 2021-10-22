【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】雖傳出中國大陸恒大地產已償息、未違約的利多，但日本下周還會有更多和更重要的財報出爐，以及大選將屆的不確定性，因此日股漲勢受阻。日經指數收28,804.85點，漲96.27點或0.34%，但周線卻跌0.9%。東證收2,002.23點，漲1.42點或0.07%。
據稱，恒大已有資金到位，並支付到期的債券利息後，日經受到激勵上漲。
科技族群領漲，半導體機台製造業者東京威力科創與愛德萬封測，分別漲4.4%以及1.22%。迪思科高科技因半年營利大增71%，股價上漲2.99%。
IwaiCosmo證券認為，日本股市還會被很多國外不確定因素所影響，例如，恒大財務還是有未爆彈，國際油價偏高，以及隔夜美國公債殖利率表現等。另外在日本方面，10月底大選時，現在執政的自民黨，能否在眾議院改選中取得壓倒性勝利，也頗令外界存疑。
個股方面，在日本政府準備出脫日本郵政股份，可望藉此拿到約80億美元之前，股價收跌1.63%。
(時報資訊)
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