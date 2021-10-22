【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】雖傳出中國大陸恒大地產已償息、未違約的利多，但日本下周還會有更多和更重要的財報出爐，以及大選將屆的不確定性，因此日股漲勢受阻。日經指數收28,804.85點，漲96.27點或0.34%，但周線卻跌0.9%。東證收2,002.23點，漲1.42點或0.07%。

　據稱，恒大已有資金到位，並支付到期的債券利息後，日經受到激勵上漲。

　科技族群領漲，半導體機台製造業者東京威力科創與愛德萬封測，分別漲4.4%以及1.22%。迪思科高科技因半年營利大增71%，股價上漲2.99%。

IwaiCosmo證券認為，日本股市還會被很多國外不確定因素所影響，例如，恒大財務還是有未爆彈，國際油價偏高，以及隔夜美國公債殖利率表現等。另外在日本方面，10月底大選時，現在執政的自民黨，能否在眾議院改選中取得壓倒性勝利，也頗令外界存疑。

　個股方面，在日本政府準備出脫日本郵政股份，可望藉此拿到約80億美元之前，股價收跌1.63%。

(時報資訊)

#日股 #日經 #半導體 #恒大

主要市場指數

紐約道瓊
35603.08 -6.26(0.02%)
05:03
S&P500
4549.78 +13.59(0.30%)
05:03
Nasdaq
15215.70 +94.02(0.62%)
05:16
費半指數
3412.05 +37.83(1.12%)
05:16
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
14:15
南韓KOSPI
3006.16 -1.17(0.04%)
17:03
香港恆生
26126.93 +109.40(0.42%)
16:08
上證指數
3582.60 -12.18(0.34%)
15:00
深圳成指
14492.82 +47.96(0.33%)
16:29
英國FTSE
7227.48 +37.18(0.52%)
18:31
法國CAC
6755.09 +68.92(1.03%)
18:31
德國DAX
15582.64 +110.08(0.71%)
18:31

延伸閱讀