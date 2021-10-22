【時報-台北電】香港信報報導，大陸財政部日前公布，今年前9月全國一般公共預算收入年增16.3%，其中，國有土地使用權出讓促使公共預算收入年增8.7%。與此同時，全國一般公共預算支出年增2.3%。
單看9月，全國一般公共預算收入卻年減2.1%，對此財政部國庫支付中心主任劉金雲說明，主因為去年同期一次性收入抬高基期所致。大陸財政部預期，今年後幾月全國財政收入增幅將縮水，不過全年收入預算依舊能達標。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】香港信報報導，大陸財政部日前公布，今年前9月全國一般公共預算收入年增16.3%，其中，國有土地使用權出讓促使公共預算收入年增8.7%。與此同時，全國一般公共預算支出年增2.3%。
單看9月，全國一般公共預算收入卻年減2.1%，對此財政部國庫支付中心主任劉金雲說明，主因為去年同期一次性收入抬高基期所致。大陸財政部預期，今年後幾月全國財政收入增幅將縮水，不過全年收入預算依舊能達標。(編輯整理：廖小蕎)
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